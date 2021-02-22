ABD'de meydana geldi! Japonya hava sahasını kapattı

ABD merkezli United Airlines, Cumartesi günü bir uçağının motorunun alev almasının ardından 24 adet Boeing 777 uçağını uçuştan çekti.

Bu 24 uçakta, Pratt & Whitney 4000 motorundan bulunuyor. ABD Federal Havacılık Dairesi incelemenin yalnızca Boeing 777'lerin bir kısmında kullanılan bu motorların kendine özgü, içi boş pervanelerine odaklanması gerektiğini açıkladı.

Yapılan ilk incelemelerde motordaki iki pervanenin kırıldığı, diğerlerinin de hasar aldığı görüldü. Japonya da bu motora sahip uçaklara hava sahasını kapattığını duyurdu. Hükümet ülkenin JAL ve ANA havayollarına da bu model motoru bulunan uçakları uçurmama kararını iletti.

Japonya'da Aralık ayında bir JAL uçağı Naha Havalimanı'ndan kalkışından sonra benzer bir sorun yaşayarak acil iniş yapmıştı. O uçak da Cumartesi günü ABD'de sorun yaşayan 26 yaşındaki uçakla aynı motoru kullanıyordu. Boeing'e göre dünya çapında bu motorun kullanıldığı 69 uçak bulunuyor.

United Airlines'a ait Denver-Honolulu seferini yapan uçakta 213 yolcu ve 10 mürettebat vardı. Uçak arızanın ardından Denver Havalimanı'na geri döndü. Yerel saatle Cumartesi günü öğlen yaşanan olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Federal Havacılık Dairesi (FAA), kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın sağ motorunda bir arıza meydana geldiğini açıkladı.

"Uçak şiddetle sallanmaya başladı"

Yolcular, kalkıştan kısa bir süre sonra "büyük bir patlama" duyduklarını aktardı. Yolculardan David Delucia, "Uçak şiddetle sallanmaya başladı. İrtifa kaybettik ve hızla aşağı inmeye başladık" dedi. Delucia, uçağın düşmesi halinde kimliklerinin tespit edilebilmesi için eşiyle birlikte cüzdanlarını çıkartıp ceplerine koyduklarını da sözlerine ekledi.

İnternette yayınlanan görüntülerde motordan duman çıktığı görülüyor. Uçağın içinden çekildiği söylenen bir videoda, motorun dış kabuğunun çıktığı ve yanmakta olduğu görülüyor. Jet motorlarının arıza yapmasına pek sık rastlanmıyor. Ancak pervane kanadı gibi döner bir parça ve dış kabuğun kırılması veya delinmesinden kaynaklanan arızalar zaman zaman görülüyor.

Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen parçalar ise havaalanına yakınlarındaki Broomfield bölgesinde evlerin bulunduğu alana düştü. Broomfield polisi, bölge sakinlerinden parçalara dokunmamalarını istedi. Konuyla soruşturma açılacağı belirtildi. Broomfield sakini Kieran Cain, CNN'e yaptığı açıklamada, parçaların uçaktan düştüğünü gördüğünü ve hemen çocuklarını korumaya almaya çalıştığını söyledi.

Cain, "Uçağın geçtiğini gördük ve büyük bir patlama duyduk. Yukarı baktığımızda, gökyüzünde siyah bir duman vardı" dedi.