ABD'de meşhur 56 yıllık dev restoran zinciri batıyor! Evet, yanlış duymadınız iflas bayrağını çekti

ABD merkezli dev restoran zinciri Red Lobster, yıllarca süren mali ve idari çalkantılardan sonra iflas başvurusunda bulunmayı planlıyor.

Deniz ürünleri restoran zinciri Red Lobster, borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas başvurusunda bulunmayı düşünüyor.

Şirket kaynakları, yemek zincirinin bazı uzun vadeli sözleşmelerden kurtulmak ve yeniden müzakere etmek için olası bir iflas başvurusunu değerlendirdiğini söyledi.

Red Lobster'ın nakit akışları, diğer sorunların yanı sıra ağır kira sözleşmeleri ve işçilik maliyetleri nedeniyle zayıflamıştı.

Yeniden yapılandırma görüşmelerinin devam ettiği ve henüz nihai bir karar verilmediği belirtildi. İflas başvurusu, şirketin faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

RED LOBSTER NEDİR?

Red Lobster'ın kökleri 1968 yılında Lakeland, Florida'daki tek bir restorana dayanıyor. Şirket, 1992 yılında peynir aromalı bisküvilerini tanıtmış ve büyük para kazanmıştı.

Red Lobster şu anda ABD ve Kanada'da yüzlerce lokasyonun yanı sıra uluslararası bir zincire de sahip.

Zincir restoran sektörünün öncülerinden olan Red Lobster, rahat yemek atmosferi ve Cheddar Bay Biscuits ve kızarmış karides gibi yemeklerle ünlenmişti

Restoran zinciri son yıllarda birden fazla sahip değiştirmişti. Şirketin kontrolünü 2020 yılında devralan Thai Union Group, bu yıl Red Lobster'daki hisselerini azaltmıştı.

Yaklaşık 56 yıldır faaliyet gösteren deniz ürünleri zinciri, şirketin hisse senetlerini de batıran promosyonlarla büyük zarar etmişti.

ABD'de büyük şirketlerin iflasları son yıllarda artarken ortak çalışma alanı sağlayıcısı olan WeWork ve eczane zinciri Rite Aid gibi dev şirketler de yakın dönemde iflas başvurusunda bulunmuştu.