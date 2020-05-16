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Dünya

ABD'de mayıs sonuna kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçmesi bekleniyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, 1 Haziran'a kadar ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 100 bini geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 08:54:00 -
ABD'de mayıs sonuna kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçmesi bekleniyor

 

 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CDC'nin ülkedeki Kovid-19 salgınının takibi ve gidişatı konusunda 12 modeli takip ettiğini belirtti. 

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde de yer alan Redfield, "11 Mayıs itibarıyla tüm modellere göre, gelecek haftalarda ölümlerin artacağı ve toplam ölü sayısının 1 Haziran'a kadar 100 bini geçeceği tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın da kaynak edindiği "HealthData" isimli sitenin projeksiyonlarına göre ise ülkede 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesi bekleniyor.

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" ABD'de şimdiye kadar 1 milyon 459 binden fazla kişi virüse yakalandı, yaklaşık 87 bin kişi konoravirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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