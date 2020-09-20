ABD'de mahkeme yasağa müdahale etti

ABD Ticaret Bakanlığı, önceki günlerde yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Çin menşeili sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) indirilmesinin yasaklanacağı bildirilmiş, bu uygulamaların ABD'de bulunan "mobil uygulama mağazalarından" indirilmesinin ve güncellenmesinin durdurulacağı duyurulmuştu.

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesinden Yargıç Laurel Beeler ise, mobil uygulama WeChat'e getirilecek olan yasağın ifade özgürlüğü hususunda ciddi problemler doğuracağını ileri sürerek, uygulama mağazalarından kaldırılma emrini durdurmaya karar verdi.

Söz konusu davayı, Çin asıllı ABD'lilerin iletişim kurmak için kullanabileceği alternatif bir uygulama olmadığını savunan bir grup WeChat kullanıcısı açtı.

Davacılar, WeChat'in uygulama mağazalarından güncellemeden kullanılamaz duruma geleceğini belirtti.

Davacıların avukatı ise; ABD'nin savaş zamanlarında dahi iletişim için büyük bir platformu asla kapatmadığını söyleyerek, ABD'li toplumu hedef alan WeChat yasağında ciddi sorunlar olduğunu ileri sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığının açıklamasında ise, Çin merkezli olan ByteDance firmasının sosyal medya uygulaması olan TikTok'a getirilen yasağın ABD operasyonlarını satın almak için Amerikalı Oracle ve Walmart ile görüşmelere başlamasından sonra 1 hafta ertelendiği bildirildi. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı takdirde ise, yasağın yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, WeChat ve Tiktok'un Çin hükümetine büyük miktarda veri gönderdiğini söyleyerek ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtmişti.