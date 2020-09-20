  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de mahkeme yasağa müdahale etti
Dünya

ABD'de mahkeme yasağa müdahale etti

ABD Ticaret Bakanlığının mobil uygulama WeChat'in ABD’de indirilmesinin yasaklanacağını duyurmasından sonra mahkeme yasağın durdurulmasına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 22:20:00 -
ABD'de mahkeme yasağa müdahale etti

ABD Ticaret Bakanlığı, önceki günlerde yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Çin menşeili sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) indirilmesinin yasaklanacağı bildirilmiş, bu uygulamaların ABD'de bulunan "mobil uygulama mağazalarından" indirilmesinin ve güncellenmesinin durdurulacağı duyurulmuştu.

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesinden Yargıç Laurel Beeler ise, mobil uygulama WeChat'e getirilecek olan yasağın ifade özgürlüğü hususunda ciddi problemler doğuracağını ileri sürerek, uygulama mağazalarından kaldırılma emrini durdurmaya karar verdi.

Söz konusu davayı, Çin asıllı ABD'lilerin iletişim kurmak için kullanabileceği alternatif bir uygulama olmadığını savunan bir grup WeChat kullanıcısı açtı.

Davacılar, WeChat'in uygulama mağazalarından güncellemeden kullanılamaz duruma geleceğini belirtti.

Davacıların avukatı ise; ABD'nin savaş zamanlarında dahi iletişim için büyük bir platformu asla kapatmadığını söyleyerek, ABD'li toplumu hedef alan WeChat yasağında ciddi sorunlar olduğunu ileri sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığının açıklamasında ise, Çin merkezli olan ByteDance firmasının sosyal medya uygulaması olan TikTok'a getirilen yasağın ABD operasyonlarını satın almak için Amerikalı Oracle ve Walmart ile görüşmelere başlamasından sonra 1 hafta ertelendiği bildirildi. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı takdirde ise, yasağın yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, WeChat ve Tiktok'un Çin hükümetine büyük miktarda veri gönderdiğini söyleyerek ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama
Siyaset

'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama

Dün öldüğüne yönelik haberler gündeme bomba gibi düşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden açıklama geld..
Ahmet Davutoğlu'dan ortalığı karıştıracak 'Bahçeli' çıkışı!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'dan ortalığı karıştıracak 'Bahçeli' çıkışı!

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi...
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı