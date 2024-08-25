ABD'de lüks içinde yaşıyor! FETÖ'cü Hakan Şükür trollüğü kazanç kapısı yaptı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün, sosyal medyada vatandaşları tahrik edici paylaşımlar yaparak, daha sonra kendisine hakaret edenlere yüklü miktarda tazminat davaları açtığı ve bu yöntemle gelir elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava dosyasında, "Davacı (Hakan Şükür) tahrik edici paylaşımlar yaparak insanları kışkırtmakta ve manevi tazminat davaları açarak bundan gelir elde etmeye çalışmaktadır." denildi.

TAZMİNATIN FAİZİNİNDE İŞLETİLMESİNİ İSTEDİ

ABD'de yaşayan Hakan Şükür, avukatı aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı davada, bir sosyal medya paylaşımına M.C.Y'nin hakaret içerikli yanıt verdiği iddiasıyla 100 bin lira manevi tazminat istedi. Şükür'ün avukatınca mahkemeye verilen dava dilekçesinde, tazminata 2022'den itibaren yasal faiz işletilmesi de istendi.

DAVA HARCI İÇİN MAHKEMEDEN ADLİ YARDIN TALEP ETTİ

Hakan Şükür, ayrıca 1977 liralık dava harcını yatırmayıp, mahkemeden "adli yardım" talebinde bulundu.Davalı M.C.Y'nin avukatı Serhat Sayan ise mahkemeye sunduğu dilekçede, "yargılama veya takip giderlerini ödeme gücünden yoksun olan kimselerin" adli yardımdan yararlanabileceğini ifade etti.Sayan'ın dilekçesinde, adli yardım talebinin mahkeme tarafından reddedilmesine rağmen Şükür'ün dava harcını yatırmadığı ve sadece posta masraflarını tamamladığı, bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanununa (HMK) göre dava dosyasının işlemden kaldırılması gerektiği vurgulandı.

"İSTENİLEN TAZMİNATLER ZENGİNLEŞME ARACI OLARAK KULLANILAMAZ"

Dilekçede, "Davacı yüksek miktarda tazminatlar talep ederek karşı taraf ile anlaşma zemini oluşturmak, talep edilen miktarın yüksek oluşundan etkilenip anlaşmaya razı olan taraf ile anlaşarak dosyaları kapatmak gayesindedir. Anlaşma sağlanamaması halinde ise zaten Türkiye'de tahsil kabiliyeti olmadığından, karşı vekalet ücretlerini ve yargılama giderlerini ödememektedir." denildi.

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AÇTIĞI DAVALARDA MADDİ DURUMUNUN İYİ OLMADIĞININ İZLENİNİMİNİ VERMEYE ÇALIŞIYOR

Türkiye'deki tüm mal varlığı FETÖ üyeliği sebebiyle dondurulan Şükür'ün tazminat talebine ilişkin dilekçede, ayrıca şu tespitlere yer verildi:

"Davacı, ülkemizde manevi tazminat davaları açmak suretiyle maddi menfaat ve kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Manevi tazminat, talep eden açısından zenginleşme aracı olarak kullanılamaz. Yüksek mahkemelerimizin kararlarında sürekli olarak buna vurgu yapılmıştır. Fakat davacının Türkiye'de bir teminatının olmaması sebebiyle yüksek miktarlar göstererek dava açmış olması, ancak kötü niyet olarak değerlendirilebilir. Dava dilekçesinde 200 adet dava dosyasından bahsedilmektedir. Her biri için talep edilen 100.000 lira tazminat tutarı olduğu düşünülürse 20.000.000 lira tutarında bir tazminat miktarından söz edilmektedir. Buna faiz, yargılama gideri ve vekalet ücretleri de eklendiği takdirde miktar daha da yükselmektedir. Davacı tahrik edici paylaşımlar yaparak insanları kışkırtmakta ve bu tarz davalar açarak bundan gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bunları yaparken de kendisinin hiç bir gelirinin olmadığı, maddi durumunun iyi olmadığı izlenimi yaratmaya çalışmaktadır."

"ABD'DE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR"

Dilekçede, Hakan Şükür'ün FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanması için birden fazla yakalama kararı çıkarıldığı, ancak örgütün diğer üst düzey yöneticileri gibi 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye kaçtığı için yakalama emrinin infaz edilemediği kaydedildi.

Davanın esasına geçmeden önce Şükür'ün kötü niyet arz eden gayesini ortaya koymak adına, ABD'de lüks bir hayat sürdüğünün dikkate alınması gerektiği de dilekçede ifade edildi.

FUTBOL OKULU AÇTI

Şükür'ün Ağustos 2023 itibarıyla Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde futbol okulu açtığına dikkati çekilen dilekçede, "Sosyal medyada görüldüğü üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks içerisinde yaşamaktadır. Ayrıca bir futbol okulu da açmıştır. Lüks villalarda kalmakta ve lüks araçlar kullanmaktadır. Fakat ülkemizde herhangi bir teminat göstermeksizin ve harç ödemeksizin 'adli yardım' talep ederek, yüzlerce dava açarak kötü niyetli bir biçimde gelir elde etmeye çalışmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

MAHKEME 20 BİN LİRA TEMİNAT YATIRMASINA KARAR VERDİ

Mahkemede yapılan ön inceleme duruşmasında, davacı Hakan Şükür'ün 20 bin lira nakdi veya banka teminat mektubu yatırmasına karar verildi.Şükür'e 2 hafta süre veren hakim, teminatın yatırılmaması halinde "davanın usulden reddine" karar verileceğini, tarafların avukatlarına bildirdi.Hakan Şükür ise geçen bu süre içinde teminat yatırmadı.Ekim ayında yapılacak duruşmada davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek reddedilmesi bekleniyor.