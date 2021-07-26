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Dünya

ABD'de kum fırtınası etkili oldu! Ölüler var

ABD'nin Utah eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle meydana gelen kazada en az 7 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 12:35:00 -
ABD'de kum fırtınası etkili oldu! Ölüler var

ABD'nin Utah eyaletindeki Millard bölgesine bağlı Kanosh kasabasında dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine eyaletler arası bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.

Toplam 20 aracın karıştığı kaza sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar kara ve hava ambulanslarıyla hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı.

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