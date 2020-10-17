ABD'de küçük uçak düştü
ABD'nin Louisiana eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Louisiana eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Louisiana'nın Terrebonne Parish bölgesinde küçük bir uçak Hatch Gölü yakınlarında düştü.
Polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde uçakta bulunan iki kişinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliği hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Sözcüsü Peter Knudson, yaptığı açıklamada, uçağın, düştüğü yerin yakınlarında yer alan havalimanından kalktığını ve Teksas'ın Brenham kentine gitmekte olduğunu bildirdi.
ABD Federal Havacılık İdaresinin, uçağın düşme nedeni ile ilgili soruşturma başlatacağı ifade edildi.