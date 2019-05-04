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ABD'de kritik görüşme... Venezuela...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, Venezuela’da devam eden kriz için askeri seçenekleri tartışmak üzere ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:55
ABD'de kritik görüşme... Venezuela...

ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir yetkili, söz konusu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkiliye göre, Pentagon'da, Venezuela’da devam eden kriz için askeri seçeneklerin tartışıldığı toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton katıldı.

Yetkili, ayrıca çarşamba günü benzer bir görüşmenin daha yapıldığını ve Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Venezuela'daki duruma dair Twitter'dan yaptığı paylaşımın bu görüşmenin ardından geldiğini ileri sürdü.

Shanahan, tweetinde, "Bu zorbalıkla özgürlüğün mücadelesidir. Başkan Trump'ı tekrar ediyor ve Venezuela halkı için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:24
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