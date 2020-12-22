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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı

Son 24 saatte 215 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:59:40 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 215 bin 236 artışla 18 milyon 485 bin 195'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 807 bini geçerken ülke genelinde 236 milyondan fazla da test yapıldı.

- En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 931 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 614 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 212 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 581 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 78 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 264 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.





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