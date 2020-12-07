ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

NEW YORK (AA) - ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1130 artarak 288 bin 984’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 218 artışla 15 milyon 169 bin 648’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1130 artarak 288 bin 984’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 859 bini geçerken, toplam test sayısı 207 milyon 504 bini aştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 369 binden fazla vaka ile Teksas'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. 1 milyon 352 bini aşkın vakayla 2. sırada yer alan Teksas'ı, 1 milyon 58 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 985 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 683 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 603 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.