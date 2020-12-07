  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı
Aktüel

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:03:10 -
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

NEW YORK (AA) - ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1130 artarak 288 bin 984’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 218 artışla 15 milyon 169 bin 648’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1130 artarak 288 bin 984’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 859 bini geçerken, toplam test sayısı 207 milyon 504 bini aştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 369 binden fazla vaka ile Teksas'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. 1 milyon 352 bini aşkın vakayla 2. sırada yer alan Teksas'ı, 1 milyon 58 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 985 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 683 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 603 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı
Gündem

CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Konsensüs Araştırmanın sahibi Murat Sarı, Hukukçu Mücahit Birinci'nin sorusunu duyunca çıldırdı.
Pirinç unu maması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pirinç unu maması nasıl yapılır?

Pirinç unu maması tarifi | Ek gıdaya geçen bebekler için anneler hem doyurucu hem de besleyici tarifler arıyor. Annelerimizin, büyükanneleri..
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, lokantaların hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 00.00 arasında paket servis yapabilece..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay