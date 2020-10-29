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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:59:49 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1056 artarak 233 bin 157'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 84 bin 59 artışla 9 milyon 123 bin 229'a ulaştı.

Salgın dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1056 artarak 233 bin 157'ye çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 934 bini, toplam test sayısı da 140 milyonu geçti.

En çok vaka 934 bin 813 ile Teksas eyaletinde görülürken, bunu 920 bin 805 vakayla California ve 790 bin 426 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York 33 bin 621 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 41 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 469 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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