  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:38:50 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229 bini geçti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 497'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 96 bin 993 artışla 8 milyon 764 bin 750'ye ulaştı.

Bu vaka artışının, "salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük artış" olduğu belirtiliyor.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1074 artarak 229 bin 497'ye yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 703 bini, yapılan test sayısı da 131 milyonu geçti.

En çok vaka görülen eyaletler sıralamasında, 903 bin 286 vakayla Teksas listenin başında bulunuyor. Bunu 900 bin 483 vakayla Kaliforniya ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York eyaleti, 33 bin 536 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 824 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 355 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
217 milyon TL sahipsiz kaldı
Ekonomi

217 milyon TL sahipsiz kaldı

Bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin adet hesapta 217 milyon lira kaldı.
FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı
Gündem

FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı

Konya'da güvenlik güçlerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan kişinin FETÖ soruşturması kapsamında görevden uza..
Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!
Gündem

Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!

Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay