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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 218 bin 718'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 218 bin 718'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:01:06 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 218 bin 718'e yükseldi
NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 218 bin 718'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 60 bin 72 artışla 7 milyon 898 bin 609'a çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 901 artarak 218 bin 718'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 65 bini, yapılan test sayısı da 116 milyon 530 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 849 bin 552 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 829 bin 453 vakayla Teksas ve 728 bin 921 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 372 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 980 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 57 bin vakayı geride bırakan Brezilya izliyor.
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