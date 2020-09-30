  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:00:33 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 939 artarak 210 bin 835'e çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 420 artışla 7 milyon 408 bin 66'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 939 artarak 210 bin 835'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 649 bini, yapılan test sayısı 106 milyon 188 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 816 bin 287 vakayla California listenin başında bulunurken, bu eyaleti 783 bin 468 vakayla Teksas ve 704 bin 568 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 233 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 245 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 780 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı

Kuruluş Osman'da yeni sezonda rol alacak olan Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini açıkladı.
Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay