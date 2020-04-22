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ABD'de Kovid-19'dan ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce başladığı belirlendi

2020-04-22 21:47:59 -
ABD'de Kovid-19'dan ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce başladığı belirlendi

NEW YORK (AA) - ABD’nin California eyaletinde yapılan otopsiler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün bilinenden haftalar önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

California Santa Clara Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada,‘’Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020’de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır.’’ ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, adli tıp uzmanının 6 şubat ve 17 şubat tarihlerinde hayatını kaybeden iki kişi üzerinde yaptığı otopsi sonuçlarını Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) gönderdiği ve CDC’nin ölüm sebeplerini Kovid-19 olarak onayladığı belirtildi.

Amerikan medyasında geniş yer bulan olay üzerine konuşan uzmanlar, Santa Clara’daki gerçeğin ortaya çıkmasına kadar ABD’de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 6 Şubat değil, 29 Şubat'ta Washington eyaletinde gerçekleştiğinin sanıldığına vurgu yaptı.


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