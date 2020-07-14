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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:57:39 -
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e yükseldi.
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