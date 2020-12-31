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Aktüel ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.
Aktüel

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:00:24 -
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.
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