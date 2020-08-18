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Aktüel ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 635 artarak 173 bin 778'e yükseldi.
Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 635 artarak 173 bin 778'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:00:34 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 635 artarak 173 bin 778'e yükseldi.
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