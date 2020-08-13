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Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1372 artarak 169 bin 161'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:58:49 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1372 artarak 169 bin 161'e yükseldi.
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