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Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:01:02 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.
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