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Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:59:17 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi.
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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