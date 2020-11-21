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Aktüel ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:40:37 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1970 artarak 260 bin 401'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyon 285 bin 294'e ulaştı.

Son 24 saatte 206 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1970 artarak 260 bin 401'e çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 319 bini geçerken, toplam test sayısı da 177 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 161 bin ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 94 binden fazla vakayla California ve 923 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise 34 bin 136 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı 623 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 60 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyonu aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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