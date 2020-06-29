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Dünya

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle 45 milyon kişi işsiz kalırken milyarderlerin 584 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 07:54:00 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti

 

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en etkili olduğu ülke olan ABD'de halk, salgın nedeniyle ekonomik zorluklara sürüklenirken varlıklı kişilerin ise bu süreçte servetine servet kattığı belirtildi. 

Büyük Buhran'dan bu yana ekonomik anlamda en zor dönemlerinden birini yaşayan ülkede, resmi rakamlara göre, salgının başından bu yana 45 milyon kişi "işsizlik" başvurusu yaptı.

Salgın sürecinde milyarderler 584 milyar dolar kazandı

Öte yandan Washington DC merkezli Politika Çalışmaları Enstitüsünün Forbes rakamlarına dayandırarak yayımladığı verilerde, 18 Mart-17 Haziran tarihlerinde 614 Amerikan milyarder, toplam 584 milyar dolar kazandı.

 

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