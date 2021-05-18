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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 493 yükselerek 586 bin 471'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 17:13:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 493 artarak, 586 bin 471'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 53 bin 585 artışla, 32 milyon 995 bin 105'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 493 artarak, 586 bin 471'e çıktı.

California, 3 milyon 769 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 931 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 293 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 699 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 989 ve Texas'ta 50 bin 972 olarak kayıtlara geçti.

123 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 157 milyondan fazla kişiye ilk doz, 123 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 25 milyon 228 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 657 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 436 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 278 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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