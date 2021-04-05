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Dünya ABD'de koronavirüs bilançosu dehşete düşürdü
Dünya

ABD'de koronavirüs bilançosu dehşete düşürdü

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisinden en ağır darbeyi Amerika Birleşik Devletleri yedi. Ülkede son açıklanan günlük verilere göre; ölenlerin sayısı 223 artarak 555 bin 2'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:11:00 -
ABD'de koronavirüs bilançosu dehşete düşürdü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 223 artarak 555 bin 2'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 33 bin 846 artarak 30 milyon 706 bin 676'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 223 artarak 555 bin 2'ye çıktı.

California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 802 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 81 binden fazla vakayla Florida izliyor.

61 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 106 milyondan fazla kişiye ilk doz, 61 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 984 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 589 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 331 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 204 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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Yorumlar

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allahımdan dilerim abdde yanardağlar patlar amin
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