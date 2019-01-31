ABD'de korkutan yangın! Araçlar hurdaya döndü
ABD’de, Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkında yangın çıktı. Meydana gelen olayda çok sayıda araç hurdaya döndü.31 Ocak 2019 Perşembe 16:14
ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı’nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Uçuşlarda aksama yok
Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.
Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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