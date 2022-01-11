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Dünya ABD'de korkutan rekor! Bir günde 1.35 milyon vaka
Dünya

ABD'de korkutan rekor! Bir günde 1.35 milyon vaka

ABD dün en az 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirdi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 11:01:00 -
ABD'de korkutan rekor! Bir günde 1.35 milyon vaka

Koronavirüs salgını ABDyi şiddetle vurmaya devam ediyor. Yüksek vaka sayıları ile yeniden kabusu yaşayan ABD'de 3 Ocak tarihinde 1.03 milyon vaka bildirilmişti. ABD'de dün itibarıyla bir günde en çok bildirilen vaka sayısı 1.35 milyon oldu.

ABD'de çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.

Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.

Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.

Reuters verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

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