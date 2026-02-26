  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek! Karabağ’ın kanayan yarası: Hocalı katliamı 34 yıldır unutulmadı Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor! PKK elebaşı için beklenen mesaj saati belli oldu! İmralı’dan "İkinci Aşama" talimatı geliyor CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı! Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!" Cenevre'de barış trafiği hızlandı! Zelenskiy ve Trump arasında kritik gece mesaisi: Mart ayında üçlü zirve kapıda! Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı CIA İran'da 'vatan haini' arayışında!
Dünya ABD’de korkutan görüntü! Yol aniden çöktü iki araç çukura düştü
Dünya

ABD’de korkutan görüntü! Yol aniden çöktü iki araç çukura düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

ABD'nin Nebraska eyaletinde kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, yolun aniden çökmesiyle oluşan çukura gömüldü.

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha şehrindeki bir kavşakta aniden yol çöktü. Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredekiler duruma müdahale etti. Çukura düşen araçların sürücüleri, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ulaşan polis ekipleri çukurun genişleme ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı.

Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı
Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı

Gündem

Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı

Küba ABD'lileri tek tek öldürdü!
Küba ABD'lileri tek tek öldürdü!

Dünya

Küba ABD'lileri tek tek öldürdü!

Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek!
Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek!

Gündem

Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek!

Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama
Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama

Dünya

Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23