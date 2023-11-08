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Dünya ABD'de korkunç patlama! Halk sığınaklara akın etti
Dünya

ABD'de korkunç patlama! Halk sığınaklara akın etti

Yeniakit Publisher
2023-11-08 21:33:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yer alan bir kimyasal tesisde meydana gelen korkunç patlama sonrası halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapıldı.

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan bir kimyasal fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Bölgedeki ciddi kimyasal tehlikesi nedeniyle halka sığınaklara gitmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Çok yüksek tehlike içeren kimyasallar bulunuyor

Fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle gökyüzüne çıkan devasa dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Fabrikada çok yüksek tehlike içeren kimyasallar bulunduğu belirtildi.

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