ABD'de korkunç patlama! Halk sığınaklara akın etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yer alan bir kimyasal tesisde meydana gelen korkunç patlama sonrası halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapıldı.
ABD’nin Texas eyaletinde yer alan bir kimyasal fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Bölgedeki ciddi kimyasal tehlikesi nedeniyle halka sığınaklara gitmeleri konusunda uyarı yapıldı.
Çok yüksek tehlike içeren kimyasallar bulunuyor
Fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle gökyüzüne çıkan devasa dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Fabrikada çok yüksek tehlike içeren kimyasallar bulunduğu belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
ABD, İngiltere ve Batılı devletlere ayar verdi! Pakistan İslam lideri: Silah gönderiyor! İsrail'in suçlarının parçası onlar