ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'de son 24 saate ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) verileri açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 274 bin 355 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 921 bin 530 kişiye ulaştı.

Ülkede, 8 milyon 228 bin 549 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 418 bin 626 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.