ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 bin 457'ye yükseldi.
ABD'de son 24 saate ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 247 bin 457 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 716 bin 360 kişiye ulaştı.
Ülkede, 6 milyon 651 bin 140 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.