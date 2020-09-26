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Dünya ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 928 artarak 208 bin 483'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:18:00 -
ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" isimli internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 289 artışla 7 milyon 245 bin 925'e yükseldi.

Ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 928 artarak 208 bin 483'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 481 bini aşarken yapılan toplam test sayısı ise 102 milyon 552 bini geçti.

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