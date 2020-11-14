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Dünya ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bin 30'a yükseldi
Dünya

ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bin 30'a yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:15:00 - 2020-11-14 18:17:34
ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bin 30'a yükseldi

ABD'de son 24 saate ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 250 bin 30 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 11 milyon 70 bin 559 kişiye ulaştı.

Ülkede, 6 milyon 790 bin 321 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 30 bin 208 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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