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Ekonomi ABD'de konut piyasası endeksi eylülde rekor seviyeye yükseldi
Ekonomi

ABD'de konut piyasası endeksi eylülde rekor seviyeye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:24:42 -
ABD'de konut piyasası endeksi eylülde rekor seviyeye yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut piyasası endeksi, eylülde bir önceki aya göre 5 puan artarak 83 değerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), eylül ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 5 puanlık artışla 83 değerine yükseldi.

Düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut talebini artırmasıyla rekor seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 78 değerini alması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 6 puan artarak 78 değerine çıkmış ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı toparlanma eğilimini sürdürmüştü.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

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