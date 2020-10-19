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Ekonomi ABD'de konut piyasası endeksi ekimde rekor tazeledi
Ekonomi

ABD'de konut piyasası endeksi ekimde rekor tazeledi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:44:02 -
ABD'de konut piyasası endeksi ekimde rekor tazeledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut piyasası endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2 puan artarak 85 değerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), ekim ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 2 puanlık artışla 85 değerine yükseldi.

Düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut talebini artırmasıyla rekor seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylüldeki seviyesinin koruması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, eylülde bir önceki aya göre 5 puan artarak 83 değerine çıkmış ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

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