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Ekonomi ABD'de konut fiyatları ağustosta arttı
Ekonomi

ABD'de konut fiyatları ağustosta arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:27:14 -
ABD'de konut fiyatları ağustosta arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 yükseldi. Endeks, temmuz da ise yüzde 4,8 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4,2 artması yönündeydi. Endeks, temmuzda yüzde 4,1'lik artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix yüzde 9,9, Seattle yüzde 8,5 ve San Diego yüzde 7,6 oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago yüzde 1,2, New York yüzde 2,8 ve San Francisco yüzde 4,1 olarak belirlendi.

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