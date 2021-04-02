ABD'de Kongre Binasını kapattıran olayla ilgili flaş sözler: Bu olursa iş çok büyür

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası 'dış tehdit' alarmı ile giriş çıkışlara kapatıldı. Yolda hızla ilerleyen bir aracın iki polise çarptığı, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gazeteci Hüseyin Günay, çarpıcı ifadeler kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Günay, şu kritik ifadeleri kullandı:

"Kongre’ye saldıran kişi öldü. Eğer saldırgan beyaz bir ABD’li çıkarsa iş çok büyür, hem de çok."

İşte o tweet: