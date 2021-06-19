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Dünya

ABD'de kırmızı alarm! 1200 yıldır böylesi görülmedi

ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinde bu hafta hava sıcaklığının 48 dereceye ulaşmasının ardından acil durum ilan edildi. Halkın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kullanmaması istendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:04:00 -
ABD'de kırmızı alarm! 1200 yıldır böylesi görülmedi

ABD'nin batısı sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Kaliforniya'nın bazı kısımları ve diğer batı eyaletlerindeki birkaç bölge, bu hafta 48 dereceye kadar yükselen sıcaklıklarla rekor kırdı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımından dolayı enerji hatlarındaki yükü azaltmak amacıyla acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Halkın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kullanmaması, güç tasarrufu yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması istendi.

San Francisco Körfez Bölgesi için uyarı yayınlanırken, birkaç noktaya soğutma merkezleri kurulduğu aktarıldı.

Öte yandan Vali Newsom ve eyalet kamu hizmetlerindeki yetkililer, geçtiğimiz yaz 200 binden fazla Kaliforniya sakininin 2 gün boyunca elektriksiz kalmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Ayrıca acil durum ilanı, yedek güç üretiminin kullanılmasının önünü açıyor.

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