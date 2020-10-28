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Dünya ABD'de katil eşek arısı yuvasına operasyon
Dünya

ABD'de katil eşek arısı yuvasına operasyon

ABD'nin Washington eyaletinde ilk kez bulunan Asya kökenli katil eşek arısı yuvası, Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yok edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:43:00 -
ABD'de katil eşek arısı yuvasına operasyon

Amerika'da Washington eyaletinin Whatcom bölgesinde bulunan dev arı yuvasından 13'ü canlı olmak üzere toplam 98 katil eşek arısı özel bir yöntemle vakumlanarak ele geçirildi.

Özel elbise giyen ekipler ağaçta bulunan katil eşek arısı yuvasına önce karbondioksit verip sonra da vakumlama yöntemiyle arıları dışarı çıkardı.

4 saat süren operasyon sırasında kraliçe eşek arısının yakalanamadığı belirtildi.

Katil eşek arısının bir kaç defa sokmasının ölümcül sonuçları olabiliyor.

Yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda dünyanın en büyük eşek arısı olarak bilinen katil arıların, Asya'da her yıl onlarca kişinin ölümüne sebep oluyor.

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