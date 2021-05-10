ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Sık sık silahlı saldırıların yaşandı ABD'de kan gövdeyi götürdü. Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli dahil 7 kişi yaşamını yitirdi.
ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.
Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.