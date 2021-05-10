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Dünya ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Sık sık silahlı saldırıların yaşandı ABD'de kan gövdeyi götürdü. Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli dahil 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 01:11:00 -
ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.

Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

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