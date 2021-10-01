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Dünya ABD'de kanalda mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı!
Dünya

ABD'de kanalda mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı!

ABD’nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 18:09:00 - 2021-10-01 18:13:56

ABD’nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

Yağmur kanalında mahsur kaldı

ABD’nin Arizona eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Glendale’da 30’lu yaşlardaki bir adamın günlerdir yağmur kanalında mahsur kaldığı ortaya çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yoldan geçenlerin adamın kolunu görmesi üzerine 911’i aradığı, bölgeye kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kanaldaki adamın kanala yerleştirilen merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıktığı görüldü.

Hastaneye kaldırıldı

Günlerdir kanalda olduğu belirtilen adam sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, neden kanala girdiğine dair bir detay paylaşılmadı.

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