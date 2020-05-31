  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD'de kan gövdeyi götürüyor! Taşlayarak linç ettiler

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) George Floyd'un cinayetinin ardından başlayan protestolar sırasında eylemciler dükkan sahibini linç ederek kanlar içerisinde bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 22:43:00 -

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Teksas eyaletindeki Dallas kentinde bulunan Victory Park bölgesinde eylemciler dün gece protestolar sırasında bir dükkanı yağmalamak istedi.

Dükkan sahibi kendini ve dükkanını korumak için kılıç kullanmasının ardından eylemciler tarafından taş ve sopa kullanılarak etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen dükkan sahibi protestocular tarafından linç edildi.

Dallas Polis Departmanı Sözcüsü Carlos Almeida, yaptığı açıklamada, "Bilgi almaya çalışıyoruz, ancak şu anda elimizde çok az şey var. Kurban, memurlar gelmeden önce hastaneye nakledildi. Az önce stabil durumda olduğunu öğrendim. Çağrı bıçaklı saldırı olarak bize yansıdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Minnesota'da başlayan Floyd cinayeti eylemleri tüm ülkeye yayıldı. Birçok eyalette polis gücünün yetersiz kalması nedeni ile Ulusal Muhafızlar sokağa indi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı