ABD'de izdiham: 8 ölü!
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir müzik festivalinde yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenen müzik festivalinde, konser sırasında izdiham yaşandığı belirtildi. Olay sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yaşanan olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli değil. BBC ise kalp krizi geçiren 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Acil durum yetkilileri olayın, kalabalığın sahne önünde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için sıkışmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.