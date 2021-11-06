  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de izdiham: 8 ölü!
Dünya

ABD'de izdiham: 8 ölü!

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir müzik festivalinde yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:56:00 -
ABD'de izdiham: 8 ölü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenen müzik festivalinde, konser sırasında izdiham yaşandığı belirtildi. Olay sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yaşanan olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli değil. BBC ise kalp krizi geçiren 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Acil durum yetkilileri olayın, kalabalığın sahne önünde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için sıkışmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya

"Müslümanlarının derileri diri diri yüzülmeli"

Müslümanlara yönelik zulmün tavan yaptığı Hindistan’da, skandal bir gelişme daha yaşandı. Aşırı sağcı Hindistan Halk Partisi eski milletveki..
Alpay Özalan'dan Akşener'e tokat gibi sözler!
Siyaset

Alpay Özalan'dan Akşener'e tokat gibi sözler!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınının kız kardeşine ettiği iğrenç küfrü eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Alp..
Savcı Sayan'dan tepki: Daha iktidar olmadan bacımıza başladılar
Gündem

Savcı Sayan'dan tepki: Daha iktidar olmadan bacımıza başladılar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehit abisine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay