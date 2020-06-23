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Dünya

ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret

ABD'de Yüksek Mahkeme, ithal çeliğe uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisine yönelik itirazı reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 07:45:00 -
ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret

Amerikan Uluslararası Çelik Enstitüsünden (AIIS) yapılan açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesinin, enstitünün çelik ithalatına yönelik gümrük tarifesinin anayasaya uygun olmadığına ilişkin itirazını reddettiği bildirildi. 

Çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik karar nedeniyle AIIS üyelerinin ve çelik tedarik zincirindeki çalışanların zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, kararın yeniden değerlendirilmesine yönelik dilekçelerinin Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmemesine rağmen enstitünün gerekçelerinin doğru olduğu savunuldu.

AIIS, ilk olarak 2018'de Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın 232. Bölümü'nün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmış, Uluslararası Ticaret Mahkemesi 2019'da enstitünün davasını reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

 

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