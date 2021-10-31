ABD’de İsrail karşıtı şirkete ambargo!

New York Emeklilik Fonu, İsrail’i boykot eden Ben & Jerry’s dondurmacısının ana şirketi Unilever’daki hisselerini elden çıkaracağını duyurdu. Eyaletin fon yönetimi, Ben & Jerry’s dondurmacısının İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikalarını boykot etmesine tepki olarak, üst firma Unilever’daki 111 milyon dolarlık hissesini satma kararı aldı.



263 milyar dolarlık eyalet fonunun yönetimi, kapsamlı bir incelemenin ardından dondurma firmasının emeklilik fonunun boykot politikasına aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmeleri sonucunda, ana şirket Unilever’daki yatırımlarını geri çekmeyi kararlaştırdıklarını belirtti. Temmuz ayında Ben & Jerry’s’in, İsrail’deki yerel bayisine işgal altındaki Filistin bölgesinde ürünlerinin satılmasına artık izin vermeyeceklerini bildirmesi basına yansımıştı.



Bu arada New York’tan önce, Florida, Arizona, Teksas ve New Jersey eyaletleri de aynı gerekçe ile Unilever’daki yatırımlarını sonlandırma kararı almıştı.