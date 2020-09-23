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Aktüel ABD'de ilk tek doz Kovid-19 aşı adayının geç aşama çalışmasına başlanıyor
Aktüel

ABD'de ilk tek doz Kovid-19 aşı adayının geç aşama çalışmasına başlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:59:42 -
ABD'de ilk tek doz Kovid-19 aşı adayının geç aşama çalışmasına başlanıyor

ANKARA (AA) - Merkezi ABD'de bulunan Johnson&Johnson şirketi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği tek doz aşının koruyuculuğunu test etmek için geniş katılımlı nihai çalışmasını başlatıyor.

Şirketin geliştirildiği aşı adayı bugünden itibaren ABD, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllüye yapılacak.

Çalışma, dünyada bugüne kadarki en geniş katılımlı Kovid-19 aşı araştırmalarından biri olacak.

Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşı adayının, şirketin Ebola aşısını model aldığı ve geç aşama için diğerlerinden biraz faklı bir teknolojiyle üretildiği ifade ediliyor.

ABD'de geç aşama testlerine başlanan 3 aşının aksine Johnson&Johnson'ın aşısının 2 değil bir doz vurulması gerekiyor.

Şirket yetkilisi Dr. Paul Stoffels, araştırmanın, aşı adayının etkisi hakkında gelecek yıl başına kadar cevaplar alınmasını sağlayacak kadar geniş kapsamlı olduğunu söyledi.

ABD'de son aşamadaki Kovid-19 aşıları arasında Moderna ve Pfizer'ın geliştirdikleri de bulunuyor.



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