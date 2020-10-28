  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı
Aktüel

ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı

Görevlinin durumu ciddiyetini koruyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:47:57 -
ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini maske takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyaran güvenlik görevlisini, 27 yerinden bıçakladı.

Chicago Emniyeti Sözcüsü Karie James, pazar akşamı West Chicago'daki bir mağazanın güvenlik görevlisinin, buraya gelen 21 yaşındaki Jessica Hill ile 18 yaşındaki Jayla Hill'e maske takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardığını söyledi.

James, maske kullanmayı kabul etmeyen kadınlardan birinin görevliye yumruk attığını belirtti.

Kardeşlerden Jessica'nın sırt çantasından çıkardığı bıçakla 32 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırdığını anlatan James, bu sırada Jayla'nın da görevlinin saçlarından tuttuğunu aktardı.

James, göğsü, sırtı ve kollarından 27 kez bıçaklanan güvenlik görevlisinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Görevlinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydeden James, olay yerinde gözaltına alınan kardeşlerin, ufak yaralanmalar nedeniyle bölgedeki bir hastanede tedavi edildiğini söyledi.

- Hill kardeşlerin avukatından meşru müdafaa savunması

Bu arada, dün Hill kardeşlerin kefalet duruşması yapıldı.

Mahkemenin iki kız kardeşe atadığı avukat, Cook İlçesi Bölge Hakimi Mary C. Marubio'ya, olayın meşru müdafaadan kaynaklandığını söyledi.

Avukat, her iki kardeşin de bipolar bozuklukları olduğunu savundu.

Davaya bakan savcılar ise güvenlik görevlisinin saldırıdan önce kadınlara hiç yaklaşmadığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti
Gündem

Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

Batı sevdalısı Aslı Aydıntaşbaş iktidar ve muhalefetin Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımlamasından rahatsız oldu.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay