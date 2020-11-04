ABD'de iki eyaletten sonuçlar geldi! Trump önde götürüyor
ABD'nin Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi bitti. Trump bu iki eyalette seçimi önde götürüyor.
Tarihi seçimde ilk sonuçların gelmesi bekleniyor. ABD halkı, 46'ncı başkanını seçiyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.
ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Kentucky ve Indıana eyaletlerinde önde olduğunu duyurdu.