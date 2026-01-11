ABD’de ICE polisi dehşeti sokakları karıştırdı: Minneapolis'te 30 gözaltı!

  • İSTANBUL
ABD’nin Minnesota eyaletinde, federal göçmenlik polisinin (ICE) silahsız bir ABD vatandaşını aracında vurarak öldürmesi infiale yol açtı. Cinayeti protesto etmek için sokaklara dökülen yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı; en az 30 gösterici gözaltına alındı.

ABD’de Donald Trump yönetiminin göçmen operasyonları kapsamında bölgeye konuşlandırdığı federal ajanlar, bu kez bir Amerikan vatandaşının ölümüyle gündemde.

7 Ocak’ta 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good’un bir ICE görevlisi tarafından aracının içinde vurularak öldürülmesi, Minneapolis kentini savaş alanına çevirdi.

Şehir merkezinde toplanan kalabalık, federal polis şiddetini protesto ederek adalet çağrısında bulundu.

OTEL BASKINI VE TAŞLI ÇATIŞMA

Yerel polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, bir otelin önünde toplanan göstericilerden bazıları binaya zorla girmeye çalıştı.

Barışçıl başlayan eylemler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sertleşti. Polisin "yasa dışı toplantı" ilan ettiği gösterilerde, eylemcilerin polis araçlarına taş, buz ve kar fırlatması sonucu bir memur hafif yaralandı.

Olaylar neticesinde gözaltına alınan 30 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

TRUMP'IN "FEDERAL AJAN" KARARI TARTIŞILIYOR

Olayın arka planında Trump yönetiminin düzensiz göçle mücadele kapsamında Minneapolis’e konuşlandırdığı 2 bin federal ajan bulunuyor.

ICE ve FBI bünyesinde çalışan bu ajanların, göçmen operasyonu sırasında bir ABD vatandaşını hedef alması, ülke genelinde "yetki aşımı" ve "polis şiddeti" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Eyalet genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

