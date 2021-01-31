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Dünya ABD'de iç savaş hazırlığı
Dünya

ABD'de iç savaş hazırlığı

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'de, 2020'de silah almak için başvuranların sayısı 39,7 milyona çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:27:00 -
ABD'de iç savaş hazırlığı

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) verilerine göre, ABD genelinde 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı.

Ülkede 2018'de silah almak için başvuranların sayısı 26 milyon iken, 2019'da bu sayı 28 milyon civarında gerçekleşmişti.

Kovid-19 salgının yanı sıra ülkede artan kutuplaşmanın da insanları silah alımına yönlendirdiği değerlendiriliyor.

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